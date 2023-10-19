Fisco limita painéis solares no benefício a lucros reinvestidos

A instalação de painéis solares que não resulte num aumento da "capacidade produtiva instalada do estabelecimento" não é elegível para efeito do benefício fiscal em IRC da Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (DLRR), avança esta quinta-feira o Jornal de Negócios. Este entendimento consta de uma orientação dada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a um contribuinte e deverá servir de referência a outras empresas em situação idêntica..Em causa está uma sociedade fabricante de plásticos que recorreu aos apoios do PRR para adquirir painéis solares, alegando que a colocação dos mesmos "faz reduzir drasticamente a pegada ecológica via redução do consumo de eletricidade, permitindo à empresa possuir maior tesouraria e capacidade financeira para realizar outros investimentos"..O objetivo do benefício é que as empresas se capitalizem por via do autofinanciamento e possam deduzir à coleta do IRC até 10% dos lucros retidos e reinvestidos em aplicações relevantes. Aqui, em concreto, colocava-se a dúvida de se os painéis solares teriam enquadramento "na tipologia relativa ao aumento da capacidade produtiva". A AT esclareceu que não basta existir um aumento da produção do estabelecimento, mas sim da capacidade da produção - o que levou à conclusão de que a empresa em questão não seria elegível.