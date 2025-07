Fitch avalia rating de Portugal esta sexta-feira

O economista considera que a agência deverá justificar a decisão "com a tendência positiva na trajetória da dívida/PIB [Produto Interno Bruto], a boa execução e perspetivas orçamentais, evolução das contas externas e previsões ainda animadoras de crescimento do país, num contexto de implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".