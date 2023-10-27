Frente Comum diz que greve na função pública está a ser "uma das maiores" dos últimos anos

O coordenador da Frente Comum afirmou esta sexta-feira que a greve na função pública está a ser a "uma das maiores" dos últimos anos, com adesão em "todos os setores", antecipando que o dia será "demonstrativo da força dos trabalhadores".."Estamos perante uma das maiores greves dos trabalhadores da administração pública, central, regional e local, de alguns anos a esta parte", afirmou Sebastião Santana, em declarações aos jornalistas, junto da Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em Lisboa..Sebastião Santana disse estar a haver uma "adesão [à greve] muito forte em todo o país", apesar de ainda não conseguir indicar números concretos, alegando que "os trabalhadores se reveem nas propostas da Frente Comum".."Nós continuamos a não aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milhões de euros para cima de setores que já são sobrefinanciados pelo Orçamento do Estado e se esqueça de quem assegura os serviços públicos e do reforço das funções sociais do Estado", sublinhou..Questionado se, dada a adesão à greve, considera que o Governo vai ter de ceder, o coordenador da Frente Comum respondeu que o executivo "tem sido intransigente" e referiu que, apesar de, no início da maioria absoluta, ter afirmado que iria ser dialogante, "esse diálogo não tem acontecido até hoje de forma efetiva".."O Governo tem condições para alterar isto. A luta dos trabalhadores não vai ser menos intransigente do que o Governo se quer continuar a manter os trabalhadores a empobrecer e os serviços públicos a degradarem-se", disse..A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (da CGTP) anunciou em 9 de outubro a greve nacional de trabalhadores que hoje decorre, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 "é miserabilista".