Galardão "bandeira verde" atribuído a 108 municípios amigos das famílias

Nesta área, o OAFR realçou o caso do município de Pampilhosa da Serra pelo projeto "A minha primeira ajuda", que atribui vales de 50 euros para serem utilizados em estabelecimentos comerciais do concelho e em mensalidades da creche e jardim-de-infância, que atingem um valor total de cinco mil euros aquando do nascimento do primeiro e segundo filho e dez mil euros no nascimento do terceiro filho e seguintes.