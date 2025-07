Gás natural aumenta 0,6% a partir de outubro no mercado regulado

Estas são as tipologias mais representativas de clientes domésticos, sendo que o casal sem filhos corresponde a um consumidor do 1º escalão e com um consumo de até 1610 kWh/ano, enquanto o casal com dois filhos está no 2º escalão e consume até 3407 kWh/ano. No primeiro caso, a fatura média, a partir de outubro, será de 14,77 euros por mês; no segundo, subirá para os 28,06 euros mensais.