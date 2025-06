Gás russo recebido em Sines aumenta para 8,4% do total até setembro

De acordo com o Boletim da Utilização das Infraestruturas de Gás relativo ao terceiro trimestre deste ano, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), até ao final de setembro, no terminal de GNL de Sines - principal infraestrutura de entrada de gás natural no sistema nacional - o gás russo representou 8,4% do total recebido, resultado de três navios metaneiros que descarregaram em fevereiro, abril e agosto.