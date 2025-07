Gasolina e gasóleo deverão descer quase 5 cêntimos esta semana

Quanto aos preços praticados a semana passada, indica a ERSE que, em média, estiveram 1,6 cent/l acima do Preço Eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples, e 3,3 cent/l, acima no caso do gasóleo simples. Em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 0,8% acima do Preço Eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,8% acima do Preço Eficiente.