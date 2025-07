Gasolina encarece quatro cêntimos e gasóleo baixa um cêntimo face ao final do ano passado

Ricardo Marques, especialista da IMF, realça que o preço do gasóleo no mercado grossista europeu, que resulta do valor do barril de Brent (que serve de referência na Europa), adicionado da margem de refinação do gasóleo e do câmbio do dólar aplicado, reflete nesta altura um valor de 60 cêntimos por litro, quando há um ano estava nos 69 cêntimos por litro, "o que significa que, à partida, deveríamos ter o gasóleo nove cêntimos mais barato". O aumento na margem de comercialização ou a fiscalidade são, segundo o responsável, as duas explicações possíveis para a situação.