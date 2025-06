Governo abre mil vagas para a função pública em outubro

Os números anunciados não foram do agrado dos sindicatos, que consideram que a medida fica aquém do necessário, particularmente porque "há uma fuga de trabalhadores, seja por reformas ou emigração", razão pela qual defendem que a contratação de mil técnicos é insuficiente e "não chega sequer para contrabalançar as reformas". O Público contactou o Ministério da Presidência para obter mais detalhes, mas não obteve qualquer resposta, designadamente acerca das áreas da administração pública pelas quais serão distribuídas as novas vagas.