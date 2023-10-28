Governo ainda não decidiu sobre aumento das rendas antigas

O Governo vai tomar uma decisão sobre os mais de 151 mil contratos de arrendamento anteriores a 1990 nas próximas semanas. Há mais de dez anos que estas rendas estão congeladas para inquilinos com comprovada carência económica. Para as restantes, o Executivo decidiu não aplicar um travão às subidas em 2024, como fez este ano. Qual vai ser o aumento das rendas em 2024? No próximo ano, as rendas de contratos celebrados após 1990, ou seja, ao abrigo do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), vão sofrer um aumento de 6,94%, valor que acompanha a subida galopante da taxa de inflação. Fruto desta conjuntura, será a maior subida desde 1993. Este incremento é resultado da variação média do índice de preços no consumidor, sem a componente habitação, nos últimos 12 meses terminados em agosto. Por exemplo, um contrato de arrendamento de 700 euros passará para 748,58 euros mensais em 2024. A atualização anual das rendas é uma medida inscrita no NRAU, mas o proprietário é livre de manter o preço da renda inalterado e também de optar por um aumento no montante que entender, desde que não exceda o coeficiente apurado de 6,94%. Este ano, a subida ficou limitada a 2%, inferior aos 5,43% estipulados por lei, por decisão do Governo..O Executivo preparou ajudas para os inquilinos? Sim, mas só para quem cumpra os requisitos já estipulados na medida de apoio extraordinário às rendas, lançada no pacote Mais Habitação e que já está em vigor. Segundo anunciou, em 2024, irá reforçar em 4,94% esse apoio. Na prática, os beneficiários sofrerão um incremento de 2%, ao invés da atualização de 6,94% estipulada pela inflação. Atualmente, há cerca de 186 mil agregados a receber este apoio, que tem o limite de 200 euros mensais. O reforço destina-se a todos os beneficiários, mesmo aqueles que recebem o valor máximo. Nestes casos, o montante a receber irá ultrapassar os 200 euros. Este apoio é concedido até 2028..Quem pode beneficiar do apoio à renda? Todos os agregados cuja taxa de esforço para cumprir com o pagamento da renda seja igual ou superior a 35% e o rendimento anual seja igual ou inferior ao limite máximo do 6.º escalão do IRS (este ano, é de 38 632 euros). O apoio mantém-se para todas as famílias que já o estão a receber (cerca de 186 mil) e está aberto àquelas que entretanto cumpram com os critérios de elegibilidade, desde que o contrato tenha sido assinado antes de 15 de março de 2023. Sublinhe-se que no primeiro ano de contrato não há lugar a aumentos de renda. De acordo com os dados dos Censos de 2021, há 922 810 contratos de arrendamento no país, sendo 771 190 teoricamente elegíveis..As rendas dos escritórios e lojas também aumentam 6,94%? Em 2024, as rendas de imóveis não habitacionais sofrem a atualização decorrente da aplicação do coeficiente de 6,94%. No ano passado, quando o Governo impôs o travão de 2% ao aumento das rendas, todos os contratos foram abrangidos, quer os de caráter residencial, quer as lojas e escritórios. Neste momento, não está prevista nenhuma medida de apoio a estas atividades..Os contratos anteriores a 1990 serão alvo de atualização? Para as designadas rendas antigas, o Governo ainda está a estudar a fórmula do aumento. Os inquilinos que têm comprovada carência económica, ou seja, cujo rendimento anual bruto corrigido do agregado familiar é inferior a cinco retribuições mínimas nacionais anuais, beneficiam há mais de dez anos do congelamento das rendas. Estes contratos já deveriam ter passado para o NRAU, mas o Governo tem adiado esta transição devido à situação de crise económica iniciada com a pandemia. Agora, prepara-se para nas próximas semanas anunciar a decisão sobre a atualização destas rendas. O que já foi decidido é que os rendimentos dos senhorios com contratos anteriores a 1990 ficarão, a partir do próximo ano, isentos de tributação em sede de IRS enquanto estes estiverem em vigor, assim como também ficarão isentos de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente a esses ativos imobiliários..Há outras medidas de apoio? O valor das rendas dedutível em sede IRS sobe dos atuais 502 euros para 550 euros em 2024. Esta medida destina-se a todos os inquilinos com contrato de arrendamento..Quando entra em vigor? Para que a atualização da renda entre em vigor no início de 2024, é necessária a sua publicação em Diário da República até 30 de outubro. Só após este procedimento, é que os proprietários poderão anunciar aos inquilinos o aumento da renda, sendo que a subida só poderá ocorrer 30 dias depois do aviso.