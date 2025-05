Governo aprova despesa para requalificar escolas que passaram para os municípios

Num comunicado, após a reunião do conselho de ministros que decorreu esta quinta-feira, o Governo informou que foi autorizada a realização de despesa para o financiamento do Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas, previsto no acordo assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em 22 de julho de 2022, no âmbito do processo de descentralização de competências para os municípios no domínio da Educação.