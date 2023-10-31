Governo aprova renovação de mais de 2 500 tratores agrícolas

O processo de apoio à renovação do parque de tratores agrícolas está concluindo, somando-se mais de 2 500 candidaturas aprovadas, distribuídas por 54 avisos, anunciou o Governo.."Está concluído o processo referente ao apoio a pequenos investimentos na exploração agrícola: renovação do parque de tratores agrícolas, com a aprovação de mais de 2.500 candidaturas, distribuídas por 54 avisos abertos, os quais abrangem todo o território continental de Portugal", anunciou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação..Segundo os dados divulgados, esta terça-feira, o setor vai investir mais de 80 milhões de euros, contando com 40,4 milhões de euros de apoio do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020)..Os 2 500 tratores têm, em média, 38 anos e vão ser substituídos por viaturas mais eficientes, sustentáveis e seguras.."Além de estarmos a falar de mais um passo em direção a um setor mais eficiente e sustentável, este é também um contributo fundamental no combate aos números da sinistralidade que ainda se registam na agricultura", apontou, citada na mesma nota, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes..Para a governante, este é também um contributo para mitigar os efeitos das crises que os agricultores têm enfrentado.."Um parque de máquinas mais eficientes representa menos custos de produção e maior proteção dos recursos e do ambiente", assinalou.