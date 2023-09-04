Governo aprova verba superior a 323 milhões de euros para compra centralizada de energia em 2024

A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPA), foi autorizada pelo governo a avançar com a compra centralizada de energia proveniente de combustível rodoviário, gás natural e eletricidade para 2024. A verba aprovada é superior a 323 milhões de euros para 753 entidades da administração direta, indireta e autónoma, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta segunda-feira em Diário da República. .Dos 323 415 406,37 milhões de euros disponibilizados pelo Estado, a compra de eletricidade é a que reúne um montante global mais elevado, com 227 887 979,86 milhões de euros aprovados, que serão distribuídos por 338 entidades da administração pública..Neste âmbito, o Estado-Maior-General das Forças Armadas será a entidade mais beneficiada, recebendo mais de seis milhões de euros para as despesas inerentes à aquisição de eletricidade..Para o fornecimento de gás natural, que acontecerá em regime de mercdo livre, o Estado autorizou o montante de 51 754 716,99 milhões de euros a ser distribuídos por 160 entidades. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central são os que mais vão receber, com verbas superiores a oito e cinco milhões de euros, respetivamente..No que diz respeito à aquisição de combustíveis rodoviários, serão disponibilizados 43 772 709,52 milhões de euros a 255 entidades da administração pública. As maiores beneficiárias serão a Guarda Nacional Republicana, com um valor alocado superior a dez milhões de euros, e a Polícia de Segurança Pública, com uma verba de mais de cinco milhões de euros.