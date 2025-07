Governo autoriza abate de sobreiros para acabar polo industrial em Ponte de Lima

De acordo com o despacho hoje publicado em Diário da República (DR), o ministro da Economia e do Mar e, o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, condicionam o abate dos sobreiros a uma área de 0,2250 hectares identificada no pedido feito pela Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.