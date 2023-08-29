Governo comprometeu-se a atualizar pensões da caixa dos ferroviários

O Governo comprometeu-se a regularizar a situação dos beneficiários da caixa dos ferroviários de 1927, cujas pensões não são atualizadas há 14 anos, depois de uma reunião que decorreu esta terça-feira com os sindicatos, disse à Lusa o coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), José Manuel Oliveira..Segundo o dirigente sindical, os representantes dos trabalhadores estiveram reunidos esta terça-feira com o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, para debater a situação dos beneficiários da caixa dos ferroviários de 1927..De acordo com o responsável, estes beneficiários não têm "atualização das pensões há 14 anos", tendo o secretário de Estado prometido que o Governo está "a trabalhar para que, no mais breve espaço de tempo, a situação seja resolvida", com "o pagamento daquilo que é devido", bem como "os devidos retroativos".."A última atualização foi em 2009", lamentou, indicando que "nunca mais foram atualizadas"..José Manuel Oliveira disse que estes beneficiários "têm sido sempre excluídos dos aumentos extraordinários pelo facto de terem um regime especial", sendo que deveriam ser aumentados sempre que os trabalhadores do ativo sejam aumentados.."Como os trabalhadores do ativo não tiveram atualizações de salários desde 2009 até 2018, nesse interregno, de acordo com o regulamento não havia obrigação de aumentar", disse, destacando, no entanto, que a partir daí "houve aumentos para os trabalhadores do ativo da CP que não se repercutiram na atualização dessas pensões".