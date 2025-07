Governo destina 23,2 milhões de euros para 29 mil computadores para eleições europeias de 2024

Segundo o Governo, esta autorização permitirá à Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, a quem compete a organização dos processos eleitorais de âmbito regional, nacional e da União Europeia, dotar as 13 500 assembleias de voto com os equipamentos informáticos necessários para que a eleição de 9 de junho do próximo ano para o Parlamento Europeu ocorra já sem cadernos eleitorais físicos.