Governo dos Açores altera apoio ao crédito à habitação para ajudar as famílias

O Conselho do Governo, reunido hoje na vila da Madalena, na ilha do Pico, no último dia da visita estatutária, decidiu alterar o regulamento de atribuição de apoio financeiro transitório ao pagamento das prestações do crédito à habitação, denominado CREDITHAB, para "apoiar as famílias face ao aumento das prestações do crédito à habitação, devido ao aumento das taxas de juro".