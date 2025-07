Governo mais do que duplica número de bolsas de estudo para estudantes dos PALOP e Timor-Leste

"Decidimos duplicar o número de novas bolsas de estudo para licenciaturas e mestrados; o contingente de bolsas de estudo deste ano passa de 64 para 161, mais do que duplica, e o contingente de bolsas para formação no ensino superior, no total, aumenta de 220 para 332, já neste ano letivo", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros na apresentação do Programa de Bolsas de Estudo para Licenciatura, Mestrado e Doutoramento para os estudantes dos PALOP e Timor-Leste, que decorreu em Lisboa, em conjunto com a ministra da Ciência e Ensino Superior.