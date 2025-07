Governo obriga ANA a realizar obras na Portela nos próximos seis anos

Complementarmente as estas obrigações, "torna-se necessário proceder à desafetação de uma parcela de terreno do domínio público militar que integra o perímetro do AT1 [Aeródromo de Trânsito n.º 1], situado a nordeste do perímetro aeroportuário, disponibilizando a área da placa de estacionamento de aeronaves para a operação civil, contribuindo para colmatar lacunas no atual aeroporto [da Portela]", adianta ainda a resolução do Conselho de Ministros.