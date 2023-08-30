Governo pondera alargar contribuição sobre as embalagens a mais materiais

O Governo está a ponderar alargar a contribuição sobre as embalagens de utilização única usadas nas vendas de refeições para take away a mais materiais, além do plástico e do alumínio, avança esta quarta-feira o Público..Em declarações ao jornal, o Ministério do Ambiente disse que "o assunto está a ser analisado" e que o Executivo pretende fazer "uma alteração mais profunda que promova uma alteração de comportamentos, reduza o consumo de embalagens de uso único" e "incentive" o uso das reutilizáveis..Esta contribuição tem um custo de 30 cêntimos por unidade e já se aplica às embalagens de plástico ou com alguma componente de plástico desde julho do ano passado e, a 1 de janeiro de 2024, passará a aplicar-se às embalagens de alumínio.