Governo reduz carga fiscal nos combustíveis com desconto no ISP

Referindo que as medidas adotadas "têm em vista conciliar o apoio às famílias com os objetivos ambientais, num quadro de alinhamento do peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média da zona euro", o ministério de Fernando Medina garante que "continuará a avaliar regularmente a evolução do mercado de combustíveis, no quadro de medidas de mitigação de choque geopolítico [e] dos objetivos ambientais da tributação sobre os combustíveis, dos níveis de consumo praticados".