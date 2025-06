Dinheiro Vivo

Governo subiu proposta de aumento salarial dos médicos até ao limite, diz ministro

De acordo com o ministro Manuel Pizarro, nas negociações com os sindicatos dos médicos, o Governo subiu a proposta anterior de 8,5% e propõe agora um aumento salarial diferenciado de 12,7% para os médicos em início de carreira, acima de 11% para os assistentes graduados e de 9,6% para os médicos no topo da carreira.