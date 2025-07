Governo vai rever pagamento das horas extra na função pública

"O trabalho suplementar vai ser revisto no sentido de melhorar as condições. Temos o pagamento do trabalho suplementar ainda com aquilo que foi o condicionamento do tempo da troika", disse aos jornalistas a presidente do STE, Helena Rodrigues, à saída de uma reunião com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, em Lisboa.