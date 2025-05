Vítor Escária terá influenciado Costa para decidir a favor da Start Campus

Entre os indícios sobre a conduta do arguido, o MP indica uma conversa telefónica de 15 de setembro de 2021 com o então secretário de Estado da Energia, João Galamba, na qual este ligou a Vítor Escária "com o propósito de instar este último no sentido de convencer o primeiro-ministro a intervir" na alteração da Zona Especial de Conservação (ZEC) em Sines para viabilizar a construção da totalidade do projeto do 'data center'.