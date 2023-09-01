Habitação: PCP diz que Governo podia ter agido e não "perder tempo a escrever cartas"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, defendeu que, em vez de "perder tempo a escrever cartas" à União Europeia, o Governo devia ter tomado já medidas para enfrentar a crise da habitação.."O Governo, em vez de estar a perder tempo a escrever cartas para a União Europeia, - espero que não tenha mandado pelos CTT, porque como isto está nunca mais lá chega - podia ter feito uma coisa simples, que é, aquilo que tem no seu poder, nas suas mãos, decidir", afirmou o líder comunista..À margem da visita às exposições do Espaço Central da Festa do Avante!, pouco depois da abertura das portas do recinto, Paulo Raimundo foi questionado sobre a carta do primeiro-ministro à Comissão Europeia, pedindo que coloque o problema da habitação nas suas prioridades..O secretário-geral do PCP elencou que o Governo podia ter implementado "uma moratória para os créditos, como aconteceu durante o período da [pandemia de] covid", podia "obrigar a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, a fixar como limite 0,25 de spread nos créditos" e também "podia ter resolvido já ontem a decisão de fixar como aumento máximo das rendas para o próximo ano 0,43%", propostas que o partido tem defendido.."Isto não precisa de nenhuma autorização da União Europeia, nem de um consórcio europeu para resolver", salientou, considerando que são opções que o executivo "Governo podia ter feito, pode fazer, deve fazer"..Defendendo que "tudo o que seja ajuda é bem-vindo, mas não vale a pena é soprar para cima", Paulo Raimundo apontou que o Governo "podia ter feito isso tudo e depois mandava a carta"..O Expresso noticiou hoje que o primeiro-ministro enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propondo que Bruxelas dê prioridade à procura de resposta para problemas como a habitação, a fuga de talentos ou a recuperação de territórios ardidos.