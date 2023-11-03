Helena Sousa é primeira mulher a presidir o Conselho Regulador da ERC

Helena Sousa foi hoje eleita "por consenso" presidente do Conselho Regulador da ERC, passando a ser a primeira mulher a liderar a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), de acordo com comunicado divulgado..Em 25 de outubro, a Lusa tinha avançado que Helena Sousa iria presidir o Conselho Regulador da ERC por consenso.."Os cinco membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) procederam, hoje, nos termos dos Estatutos da ERC, à eleição do presidente e do vice-presidente deste órgão", lê-se no comunicado..Assim, o Conselho regulador "deliberou, por consenso, eleger Helena Sousa como presidente" e "para as funções de vice-presidente foi eleito, por maioria, Pedro Correia Gonçalves"..Os cinco membros do Conselho Regulador - Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa, Pedro Correia Gonçalves, Telmo António Freire Gonçalves da Silva, Carla Isabel Agostinho Martins e Rita Figueiredo Reis Rola - tomam posse no parlamento na próxima semana, 07 de novembro, às 13:00, perante o presidente da Assembleia da República.."O Conselho Regulador eleito agradece aos membros do Conselho Regulador cessante [cujo mandato terminou em dezembro passado], Francisco Azevedo e Silva (presidente), Fátima Resende e João Pedro Figueiredo, a forma empenhada e diligente como asseguraram a transição até ao novo mandato do Conselho Regulador", referem..A nova presidente da ERC é professora catedrática do departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho desde 2011. Doutorada, em 1996 em Política da Comunicação (City University, Londres), tem coordenado e participado em projetos de investigação, nacionais e internacionais, sobre a regulação dos media, políticas de comunicação e jornalismo..Além disso, é editora do European Journal of Communication (Sage), 'full member' do Euromedia Research Group e tem colaborado, nesta área, com o Conselho da Europa e com o Observatório Europeu do Audiovisual..No seu percurso, Helena Sousa foi diretora do doutoramento em Ciências da Comunicação, vice-Presidente e presidente do Instituto de Ciências Sociais (UMinho), co-coordenadora do POLObs, Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura e presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, tendo ainda trabalhou no Jornal de Notícias, no Porto, entre 1988 e 1991..O vice-presidente da ERC, Pedro Correia Gonçalves, é licenciado em Direito pela Escola de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa e é titular do curso de mestrado e de doutoramento em Direito Penal (vertente penal-económica) pela mesma instituição..Exerceu nos últimos anos as funções de diretor executivo da ERC e é docente universitário e autor de vários artigos da especialidade e de obras monográficas, de acordo com a sua nota biográfica..Telmo Gonçalves é técnico superior da ERC desde 2006, tendo desempenhado várias funções dirigentes nesta entidade e licenciado em Ciências da Comunicação, com especialização em jornalismo, pela Universidade Autónoma Luís de Camões..Foi professor de Jornalismo e Comunicação do Ensino Superior (Escola Superior de Comunicação Social e Escola Superior de Educação de Portalegre), é pós-graduado em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e mestre em Estratégia pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (2003)..Já Carla Martins é licenciada e mestre em filosofia, pela Faculdade de Letras de Coimbra, e doutorada em Ciências da Comunicação, especialização em Media e Jornalismo, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa..É investigadora integrada do ICNOVA, com publicações nacionais e internacionais nas áreas da regulação dos média, do jornalismo e dos estudos de género e faz parte dos quadros da ERC desde 2006, desempenhando, desde 2019, as funções de coordenadora da Unidade da Transparência dos Media..Rita Rola, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto e doutorada em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e do Trabalho da Universidade de Vigo, é professora na Universidade Fernando Pessoa e no Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo..Além disso, é autora de várias publicações nacionais e internacionais e advogada inscrita na Ordem dos Advogados desde 2005 até à presente data.