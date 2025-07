Hoteleiros estimam aumento de preços no Natal e fim de ano mas Açores preocupam

Segundo o inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que apresentou esta terça-feira as estimativas dos hoteleiros, a média de preços nacional deverá subir de 118 euros, em 2022, para 135 euros este ano no Natal. Destaca-se Lisboa, com uma estimativa de 169 euros, face aos 134 euros que atingiu na mesma época do ano passado, com as outras regiões a subir também de forma generalizada.