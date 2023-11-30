Iapmei abre concurso para apoio a projetos na indústria 4.0 no valor de 60 milhões de euros

A Agência para a Competitividade e Inovação (Iapmei) abriu candidaturas para apoios a projetos na indústria 4.0, com uma dotação global de 60 milhões de euros, anunciou o Ministério da Economia e do Mar.."Em causa estão projetos que demonstrem a aplicação de tecnologias digitais avançadas na transformação de processos ou operações industriais pré-existentes, como designadamente soluções de inteligência Artificial, ciência dos dados, computação avançada, representações digitais, modelação virtual (gémeos digitais), simulação industrial, realidade aumentada, realidade virtual e visão artificial aplicados aos processos industriais", lê-se no comunicado enviado à comunicação social..Adicionalmente, outras das soluções que podem ser apoiadas no âmbito deste apoio estão relacionadas com robótica colaborativa e cognitiva, interface homem-máquina, sistemas de ciberfísica, sensores, computação em nuvem, internet das coisas, e manufatura aditiva aplicada à produção..O período para a receção de candidaturas decorre até ao dia 20 de dezembro e "a seleção dos projetos seguirá um processo de decisão simplificado", indicou o ministério..Este aviso insere-se no âmbito da Componente 16 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) -- "Empresas 4.0".