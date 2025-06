Idade de reforma em Portugal será a quinta mais alta da OCDE

Os jovens portugueses que entraram agora no mercado de trabalho terão de manter-se no ativo mais 1,7 anos do que a média dos seus congéneres nos países da OCDE (66,3 anos) para garantir a pensão completa. "No futuro, e tendo em conta as medidas já legisladas, a média da idade normal de reforma na OCDE aumentará dois anos, para 66,3 anos, para um homem que entre no mercado de trabalho em 2022", lê-se no documento. Atualmente, a média de idade de reforma na OCDE está nos 64,4 anos, menos 1,2 anos do que em Portugal, diz o relatório.