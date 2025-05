IL quer receita de privatização da TAP devolvida aos portugueses e revogação do IUC

Em conferência de imprensa no último dia para entregar propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, e o deputado liberal na comissão de orçamento e finanças, João Cotrim Figueiredo, apresentaram as 24 "intervenções cirúrgicas" que o partido quer fazer ao documento com o objetivo de dar "segurança e esperança aos portugueses" no atual cenário de crise política.