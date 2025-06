Inaugurado esta quinta-feira percurso ribeirinho de Loures num investimento de 13 milhões de euros

O acesso público ao percurso ribeirinho de Loures poderá fazer-se através da ponte pedonal que liga o município a Lisboa (junto à foz do Rio Trancão), no início do passadiço junto ao Trancão e à via de acesso à Rua Beira Rio (esta rua só possui ligação para veículos pelo ramal de ligação do IC2 à EN10, em Santa Iria de Azoia), no troço pedonal que liga a estação de comboios de Santa Iria da Azoia e o pontão da BP e na ligação ao percurso pedonal da Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira.