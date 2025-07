Incêndios. Reembolso dos prejuízos são "demasiado lentos" em Portugal

A OCDE destaca as melhorias no financiamento da prevenção de incêndios florestais, mas considera que "subsistem alguns desafios", como "a falta de um envelope financeiro específico para a execução dos projetos" no âmbito do Plano Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, bem como o financiamento privado para a redução do risco de incêndios florestais ser também "largamente insuficiente na maioria dos casos".