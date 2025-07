Indústrias estratégicas com 90 milhões para formação, sem quebra de vendas 

Os 150 milhões de apoios anunciados pelo secretário de Estado são recebidos com satisfação pelas empresas. "As medidas de apoio são sempre bem vindas e são um sinal de que o governo está atento à situação", diz Pedro Ferreira, da Camilo Martins & Filhos, detentora da marca Centenário. Com 72 trabalhadores, a empresa de Oliveira de Azeméis já ultrapassou, a três meses do fim do ano, a faturação do ano passado, na ordem dos seis milhões de euros, mas os primos Pedro e Hugo Ferreira assumem-se "apreensivos" com o último trimestre do ano.

"Parece que o mercado parou subitamente, os clientes estão com medo", refere Pedro, explicando que vai agora analisar os apoios à formação para arranjar solução para ocupar os seus trabalhadores nas próximas seis semanas. Não é que faltem encomendas, faltam é as matérias-primas necessárias para a produção em marcha e, por isso, o lay-off não é a solução que procuram. "Temos, por lei, que fazer 40 horas de formação por ano, esta é uma oportunidade para avançarmos com isso", refere.