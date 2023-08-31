DN DN Brasil Men's Health Women's Health
INE confirma crescimento hómologo do PIB de 2,3% e estagnação em cadeia no 2.º trimestre

Organismo de estatística confirmou os dados avançados na estimativa rápida, que apontava para uma quebra do contributo da procura externa.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quinta-feira o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% em termos homólogos e uma estagnação em cadeia no segundo trimestre deste ano, com uma desaceleração das exportações.

O organismo de estatística confirmou os dados avançados na estimativa rápida, divulgada em 31 de julho, que apontava para uma quebra do contributo da procura externa.

Em termos reais, a economia cresceu 2,3% em termos homólogos no segundo trimestre, o que compara com a expansão homóloga do PIB de 2,5% no primeiro trimestre, resultado de uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços.

