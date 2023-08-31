INE confirma crescimento hómologo do PIB de 2,3% e estagnação em cadeia no 2.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quinta-feira o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% em termos homólogos e uma estagnação em cadeia no segundo trimestre deste ano, com uma desaceleração das exportações..O organismo de estatística confirmou os dados avançados na estimativa rápida, divulgada em 31 de julho, que apontava para uma quebra do contributo da procura externa..Em termos reais, a economia cresceu 2,3% em termos homólogos no segundo trimestre, o que compara com a expansão homóloga do PIB de 2,5% no primeiro trimestre, resultado de uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços.