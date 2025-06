INE estima aumento do rendimento da atividade agrícola de 8,7% em 2023

Já para a variação do VAB, o INE relaciona com o aumento do valor da produção superior ao do consumo intermédio, o qual tem de ver, entre outros fatores, com o "decréscimo nos preços da energia, adubos, cereais e oleaginosas (matérias-primas da alimentação animal)". Em 2022, o aumento dos preços consumo intermédio tinha sido superior ao da produção.