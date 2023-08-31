Inflação sobe para 3,7% em agosto impulsionada pelos combustíveis

A taxa de inflação terá voltado a acelerar para 3,7% em agosto, avançando 0,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior, impulsionada pelo aumento do preço dos combustíveis, segundo a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 3,7% em agosto de 2023, taxa superior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", indica o gabinete estatístico. Até julho, os preços estavam a baixar há nove meses consecutivos, após atingirem o pico em outubro (10,1%)..A variação do índice relativo aos produtos energéticos "ter-se-á fixado em -6,5% (-14,9% no mês precedente)", enquanto a do índice referente aos produtos alimentares não transformados "terá diminuído para 6,5% (6,8% em julho)"..Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 4,5%, o que representa um abrandamento face aos 4,7% de julho..Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor terá sido 0,3%, o que compara com -0,4% em julho. No igual período do ano passado, a variação mensal deste índice tinha sido de -0,3%. Já a variação média nos últimos 12 meses é estimada em 6,8%, contra 7,3% registados no ano acabado em julho..O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português - que mede a evolução média dos preços de um cabaz de bens e serviços representativo da despesa das famílias em consumo final efetuada no território, incluindo turistas, e permite comparaç~oes ao nível europeu - terá registado uma variação homóloga de 5,3%, contra os 4,3% do mês precedente..Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de agosto de 2023 serão publicados a 12 de setembro.