Inquilinos propõem teto de 820 euros para dedução de rendas no IRS

"É um pequeno avanço, mas é insuficiente", diz António Machado. Para o dirigente, "as contas públicas certas têm capacidade para absorver" essa subida, que iria "compensar os aumentos das rendas para toda a gente". Recorde-se que, no próximo ano, as rendas sofrerão um aumento de 6,94% e só alguns arrendatários terão acesso a apoios. Aliás, esta é uma das justificações do PS para avançar com esta medida que querem inscrita no OE2024.