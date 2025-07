Inspeção de automóveis sobe 1,70 euros e de motociclos 86 cêntimos em 2024

"Considerando que de acordo com a última atualização do INE de 14 de dezembro de 2023, referente a novembro de 2023, do "Índice de Preços no Consumidor", a taxa de variação medida anual (sem habitação) foi fixada em 4,98 % há que proceder ao cálculo do impacto deste índice nas tarifas em vigor", refere a deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes hoje publicada em Diário da República.