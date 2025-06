IPO do Porto inaugura Espaço Cidadão e permite aos utentes aceder a diversos serviços

O vogal executivo do conselho de administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Miguel Ferreira, afirma, citado no comunicado, que estes balcões são um legado da pandemia e uma oportunidade para aprofundar a experiência de colocar no mesmo espaço os serviços digitais disponibilizados pela administração pública no Espaço Cidadão e os serviços de saúde disponibilizados no Balcão SNS24.