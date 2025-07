Alívio na retenção do IRS dá mais a ganhar em 2024, mas corta reembolsos de 2025

As novas tabelas de retenção na fonte de IRS, que se reduzem de 16 para 11, estão alinhadas com as alterações no IRS previstas no Orçamento do Estado para 2024, incluindo novas regras do mínimo de existência e mexidas nos escalões. Não obstante, a atualização mantém o modelo de retenções na fonte aplicável a rendimentos de trabalho dependente (Categoria A) e pensões (Categoria H) implementado no segundo semestre de 2023.