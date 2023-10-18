IRS. Penúltimo escalão também vai pagar taxa adicional

Os contribuintes enquadrados no penúltimo escalão do IRS também vão ter de pagar a taxa adicional de solidariedade, em todos os valores que ultrapassem os 80 mil euros, de acordo com a atualização dos escalões prevista no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), segundo noticia o Negócios. .Atualmente, o penúltimo escalão do imposto refere-se a rendimentos coletáveis superiores a 51 997 euros e até 81 199 euros, considerando que aos valores que excedam os 80 mil euros, passará a ser aplicada a taxa de solidariedade de 2,5%, que antes apenas se aplicava ao último escalão..Uma vez que foram feitas outras alterações ao IRS na proposta do OE para o próximo ano - tais como a subida do limite superior do oitavo escalão ou a redução de taxas até ao quinto -, os impactos ainda são desconhecidos.