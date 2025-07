JMJ: Contas apresentadas até final de março com lucro esperado

Fonte oficial da Fundação JMJ Lisboa 2023 assegurou esta quarta-feira que "as contas finais da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 estão a ser ultimadas e serão encerradas no final do ano, de acordo com as obrigações legais. Serão, posteriormente, auditadas por uma entidade independente, prevendo-se a sua divulgação no primeiro trimestre de 2024".