João Pinhão e Ana Santos Martins renunciam aos cargos de vogais executivos na Parpública

Os vogais executivos da Parpública João Sacadura Pinhão e Ana Santos Martins renunciaram aos cargos, segundo um comunicado enviado pela sociedade gestora das participações do Estado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).."Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, informa-se da renúncia, com efeitos na presente data, por parte da Dr.ª Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão e do Dr. João Carlos da Silva Sacadura Pinhão, aos cargos de Vogal Executivo do Conselho de Administração da Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A.", lê-se no comunicado, publicado na terça-feira à noite na página oficial da CMVM..Estas renúncias acontecem no âmbito da mudança na administração da Parpública indicada pelo Ministério das Finanças em agosto passado, na sequência da qual o atual vice-presidente, José Realinho de Matos, vai suceder a Jaime Andrez como presidente no mandato 2023-2025..Realinho de Matos é o único dos administradores executivos que fica para o próximo mandato, sendo promovido a presidente, saindo Jaime Andrez, João Pinhão e Ana Santos Martins..Em agosto, fonte oficial do Ministério das Finanças confirmou à agência Lusa a escolha de João Marcelo - que assume atualmente funções de chefe do gabinete do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes - para um dos lugares vagos..Os outros dois lugares serão ocupados por Marco Neves, atual administrador da Lisgarante, que será vice-presidente, e Elisa Cardoso, atualmente diretora na Carris..De saída estarão ainda os dois administradores não executivos Maria João Pessoa de Araújo e José Azevedo Rodrigues, não tendo ainda sido indicados os novos não executivos, que serão três..A nova administração terá, entre outras, a missão de privatizar a TAP, uma vez que foi escolhida pelo Governo para liderar o processo, bem como de concluir o processo da Efacec..Em 20 de julho, na última assembleia-geral, foram aprovados o Relatório e Contas da Parpública relativo ao ano de 2022, o Relatório do Governo Societário relativo ao ano de 2022 e o relatório de Sustentabilidade, bem como a proposta de modificação da composição do conselho de administração, passando de ser constituído por entre cinco a sete membros, para entre seis e oito membros, incluindo os não executivos.