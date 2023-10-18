DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Juros da dívida de Portugal descem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam a descer esta quarta-feira a dois anos e a subir a cinco e a 10 anos face a terça-feira, acima de 3% nos três prazos, alinhados com os da Irlanda.

Às 08h35 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,606%, contra 3,586% na terça-feira.

Os juros a cinco anos subiam, para 3,257%, contra 3,249%.

Em sentido inverso, os juros a dois anos desciam, para 3,253%, contra 3,257% na sessão anterior.

Os juros de Espanha, Grécia e Itália subiam em todos os prazos.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08h35:

2 anos..5 anos....10 anos

Portugal

18/10.......3,253...3,257.....3,606

17/10.......3,257...3,249.....3,586

Grécia

18/10.......3,514...3,850.....4,380

17/10.......3,496...3,825.....4,346

Irlanda

18/10.......3,351...3,170.....3,330

17/10.......3,352...3,162.....3,310

Itália

18/10.......4,091...4,302.....4,931

17/10.......4,076...4,272.....4,885

Espanha

18/10.......3,660....3,674.....4,028

17/10.......3,642....3,645.....4,000

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

