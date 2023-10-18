Juros da dívida de Portugal descem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam a descer esta quarta-feira a dois anos e a subir a cinco e a 10 anos face a terça-feira, acima de 3% nos três prazos, alinhados com os da Irlanda..Às 08h35 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,606%, contra 3,586% na terça-feira..Os juros a cinco anos subiam, para 3,257%, contra 3,249%..Em sentido inverso, os juros a dois anos desciam, para 3,253%, contra 3,257% na sessão anterior..Os juros de Espanha, Grécia e Itália subiam em todos os prazos..Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08h35:.2 anos..5 anos....10 anos.Portugal.18/10.......3,253...3,257.....3,606.17/10.......3,257...3,249.....3,586.Grécia.18/10.......3,514...3,850.....4,380.17/10.......3,496...3,825.....4,346.Irlanda.18/10.......3,351...3,170.....3,330.17/10.......3,352...3,162.....3,310.Itália.18/10.......4,091...4,302.....4,931.17/10.......4,076...4,272.....4,885.Espanha.18/10.......3,660....3,674.....4,028.17/10.......3,642....3,645.....4,000.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.