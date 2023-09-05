Juros da dívida portuguesa recuam a dois e a cinco anos e sobem a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa desciam esta terça-feira a dois e a cinco anos, subindo a 10 anos, face a segunda-feira, mantendo-se acima dos 3% em todos estes prazos..Cerca das 08h20 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos estavam nos 3,305%, contra 3,301% na segunda-feira..Já o prazo a cinco anos recuava de 3,010%, na segunda-feira, para 3,003%..A dois anos, os juros da dívida apresentavam uma ligeira descida face à véspera, ao recuarem de 3,053% para 3,052%..Grécia, Irlanda, Itália e Espanha registavam subidas nos juros das respetivas dívidas a dois, cinco e 10 anos..2 anos...5 anos...10 anos.Portugal.05/09.......3,052...3,003...3,305.04/09.......3,053...3,010....3,301.Grécia.05/09.......3,457...3,572.....3,929.04/09.......3,445...3,542.....3,885.Irlanda.05/09.......3,183...2,880.....2,964.04/09.......3,174...2,871.....2,962.Itália.05/09.......3,734...3,826.....4,301.04/09.......3,732...3,803.....4,272.Espanha.05/09.......3,437...3,261....3,618.04/09.......3,431...3,255....3,606.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.