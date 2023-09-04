Juros da dívida portuguesa sobem a dois, cinco e 10 anos

Os juros da dívida portuguesa subiam esta segunda-feira a dois, cinco e 10 anos, face a sexta-feira, ultrapassando os 3% nos três prazos..Cerca das 08h25 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos estavam nos 3,301%, contra 3,182% na sexta-feira..Já o prazo a cinco anos subia de 2,881%, na sexta-feira, para 3,010%..A dois anos, os juros ultrapassavam os 3%, ao cifrarem-se em 3,053%, contra 2,924% de sexta-feira..A tendência foi verificada nos mesmos prazos em Grécia, Irlanda, Itália e Espanha, que registaram, também, subidas nos juros das respetivas dívidas a dois, cinco e 10 anos..2 anos...5 anos...10 anos.Portugal.04/09.......3,053...3,010....3,301.01/09.......2,924...2,881....3,182.Grécia.04/09.......3,445...3,542.....3,885.01/09.......3,263...3,383.....3,733.Irlanda.04/09.......3,174...2,871.....2,962.01/09.......3,096...2,782.....2,858.Itália.04/09.......3,732...3,803.....4,272.01/09.......3,681...3,732.....4,162.Espanha.04/09.......3,431...3,255....3,606.01/09.......3,335...3,153....3,498.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.