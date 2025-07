Juros travam construção de casas para a classe média, mas setor espera retoma em 2024

Segundo o último índice de custos de construção de habitação nova do Instituto Nacional de Estatística, referente a outubro, entre os materiais que apresentaram maiores reduções, encontram-se o aço para betão e perfilados pesados e ligeiros, com um decréscimo de cerca de 20% em termos homólogos, e a chapa de aço macio e galvanizada e os materiais de revestimentos, isolamentos e impermeabilização, todos a manifestar descidas de cerca de 15%. No entanto, o betão pronto, as tintas, primários, subcapas e vernizes e os artigos sanitários continuam numa trajetória ascendente, com crescimentos homólogos de cerca de 10%.

Para José Matos, "a tendência dos preços dos materiais de construção já não é de baixa, mas de estabilização, embora já não voltem aos mesmos patamares" de 2021. O responsável admite que ainda há espaço para uma descida dos preços em alguns materiais, como os pavimentos e revestimentos cerâmicos e o cimento. No entanto, "os processos de ajuste são longos, demoram cerca de seis meses, mas pelo menos deixou de haver expectativas de novos aumentos", salienta. Com a "normalização" do custo das matérias-primas e dos materiais de construção, "os projetos de maior dimensão retomaram", com foco nos turísticos e de habitação para a classe alta, diz José Matos.