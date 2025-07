Lançado apoio ao empreendedorismo para ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos

De acordo com um comunicado hoje enviado às redações, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-N) lançou três novos avisos do programa regional de fundos europeus Norte 2030 no valor de quatro milhões de euros, dos quais 1,5 milhões se destinam a "apoios diretos à reconversão profissional dos trabalhadores que exerceram atividade na antiga Refinaria de Matosinhos".