Lisboa escolhida como Capital Europeia da Inovação 2023

"Somos a Capital da Inovação da Europa! A Comissão Europeia acaba de anunciar o maior prémio de inovação do mundo. É Lisboa! Ganhámos esse prémio graças à Fábrica de Unicórnios, graças ao trabalho incrível que fizemos nestes dois anos", afirmou Carlos Moedas, num vídeo partilhado na rede social X (antigo Twitter), após a cerimónia de anúncio da cidade vencedora do galardão, que decorreu em Marselha, no sul de França.