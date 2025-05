Lisboa perde espaços e associações culturais para a pressão imobiliária

Com o aumento dos preços do arrendamento e da compra de imobiliário, residentes e associações têm sido forçados a mudar de zona da cidade ou a encerrar definitivamente. Foi o que aconteceu com o Grupo Excursionista e Recreativo Os Amigos do Minho, na Rua do Benformoso, e o Sport Club do Intendente, no Largo do Intendente, há cerca de cinco anos, e a Crew Hassan, na zona dos Anjos, já em 2023.